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Чёрная комедия «Грипп богатых» от режиссёра «Платформы» официально выйдет в России

Чёрная комедия «Грипп богатых» от режиссёра «Платформы» официально выйдет в России
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Как стало известно из базы данных «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Грипп богатых» официально выйдет в России. Премьера чёрной комедии в стране намечена на 10 апреля 2025 года, прокатчиком станет «Экспонента».

«Грипп богатых» — комедийная драма, рассказывающая о смертельном вирусе, поражающем только состоятельных людей. Узнав об этом, богачи пытаются избавиться от своих денег, однако никто не собирается им в этом помогать.

Главную роль в проекте сыграла Мэри Элизабет Уинстэд, звезда «Скотта Пилигримма против всех». Режиссёром ленты выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, известный по дилогии «Платформа» от Netflix.

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