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Результаты Elisa Masters Espoo 2024 по CS2

ENCE — чемпион турнира Elisa Masters Espoo 2024 по Counter-Strike 2
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Завершился топ-турнир Elisa Masters Espoo 2024 по Counter-Strike 2. Первое место в рамках соревнования заняла команда ENCE.

Одолев в первом раунде плей-офф состав The MongolZ, ENCE прошла в гранд-финал, где встретилась с европейским ростером HEROIC. Команда Виктора sdy Оруджева обыграла коллектив Абдула degster Гасанова со счётом 3:1 и завоевала титул чемпиона EME 2024 по CS2.

Итоги EME 2024 по CS2:

  • первое место: ENCE (Европа) — $ 100 тыс.;
  • второе место: HEROIC (Европа) — $ 40 тыс.;
  • 3-4-е место: The MongolZ (Монголия), B8 (Украина) — $ 15 тыс.;
  • 5-6-е место: JANO Esports (Финляндия), 9z Team (Южная Америка) — $ 10 тыс.;
  • 7-8-е место: Ninjas in Pyjamas (Швеция), Rebels Gaming (Польша) — $ 5 тыс.

Чемпионат ESE 2024 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 16 по 20 октября в Эспоо, Финляндия. В рамках соревнования восемь составов разыграли призовой фонд в размере $ 200 тыс.

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