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Брайан Крэнстон вернулся к роли Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» в рекламе по сбору мусора

Брайан Крэнстон вернулся к роли Уолтера Уайта из «Во все тяжкие» в рекламе по сбору мусора
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Правительство американского штата Нью-Мексико начало вести активную борьбу с загрязнением окружающей среды. В рамках компании власти решили обратиться к одному из самых популярных проектов, связанных со штатом — к сериалу «Во все тяжкие».

Чиновники обратились к актёру Брайану Крэнстону и сняли рекламу в стиле культового сериала. В небольшом ролике главный герой саги Уолтер Уайт со злостью убирает раскиданный по земле мусор и просит «держать отходы подальше» от его территории. Таким образом власти пытаются привлечь внимание жителей к проблеме с загрязнением окружающей среды.

Видео доступно на YouTube-канале Governor Michelle Lujan Grisham. Права на видео принадлежат AMC.

Недавняя реклама — уже не первое возвращение Брайана Крэнстона к роли Уолтера Уайта. Актёр также появлялся в шестом сезоне сериала «Лучше звоните Солу», спин-оффе культового проекта.

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