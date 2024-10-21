Китайская Xtreme Gaming анонсировала обновлённый состав по «Доте» с Ame

Китайская команда Xtreme Gaming представила обновлённый состав по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях коллектива.

Одну из сильнейших команд Китая по «Доте» покинул Дин Dy Конг, завершивший карьеру про-игрока. Кроме этого, в инактив ушёл Чжао XinQ Цзысин, взявший временный перерыв.

На место киберспортсменов, покинувших коллектив, пришли опытные игроки Ксёнг Pyw Джиахан и Цзян 天命 Ань, которые в прошлом сезоне представляли Team Zero и Azure Ray соответственно.

Состав Xtreme Gaming по Dota 2:

Ван Ame Чуньюй;

Го Xm Хуншэн;

Лин Xxs Дзин;

Сюн Pyw Цзяхань;

Цзян 天命 Ань;

Вай Maps Юйтянь (тренер).

Ранее китайский киберспортсмен Дин Dy Конг завершил карьеру про-игрока в Dota 2.