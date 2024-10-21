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У игроков в Honkai: Star Rail появится своя комната, которую можно обустроить

У игроков в Honkai: Star Rail появится своя комната, которую можно обустроить
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Разработчики Honkai: Star Rail из студии HoYoverse выпустили блог, в котором рассказали о нескольких важных нововведениях в будущих обновлениях игры.

Так, после версии 2.6 в HSR появятся оружейные конусы, которые раньше можно было получить только за прохождение временных событий. Новые игроки и те, кто пропустил отдельные ивенты, в будущем смогут получить все подобные конусы в Магазине Герты.

Другим важным обновлением станут новые комнаты в экспрессе. В поезде главных героев появится вагон для вечеринок и комната Первопроходца — авторы отмечают, что игроки смогут обустроить её на свой вкус, в том числе получая различные украшения по ходу прохождения.

Наконец, после версии 2.7 в середине декабря у игроков появится кнопка «Удалить ресурсы предыдущих миссий». Это позволит стереть с устройства файлы уже пройденного контента, и клиент Honkai: Star Rail станет весить намного меньше, чем сейчас.

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