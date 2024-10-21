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iOS 18.1 с первыми функциями искусственного интеллекта Apple выйдет на следующей неделе

Компания Apple подтвердила, что новая версия операционной системы iOS 18.1 для iPhone выйдет на следующей неделе — инсайдеры предполагают, что это произойдёт 28 октября.

Главной фишкой iOS 18.1 станут первые функции искусственного интеллекта Apple Intelligence. Так, после обновления на iPhone будут доступны следующие возможности от нейросети:

обработка текста — ИИ может вычитать и исправить написанное, показать краткое содержание или выделить ключевые моменты;

режим «Фокус», который показывает только самые важные уведомления (например, будильник или напоминание забрать ребёнка из школы);

режим «Очистка фото», которая удаляет со снимка отвлекающие объекты и/или людей.

Помимо этого, в iOS 18.1 будут включены функции, не связанные с Apple Intelligence — например, новый дизайн Siri и обновлённое приложение почты.