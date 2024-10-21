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Режиссёры «Мстителей 5» раскрыли, когда начнутся съёмки супергеройского фильма

Режиссёры «Мстителей 5» раскрыли, когда начнутся съёмки супергеройского фильма
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Братья Энтони и Джо Руссо, которые назначены режиссёрами нового супергеройского фильма серии «Мстители», начнут съёмочный процесс ленты следующей весной.

Во время интервью на фестивале Comic Con постановщики подтвердили, что съёмки «Мстителей 5» стартуют в первые месяцы 2025 года. В прокат следующая часть приключения супергероев выйдет 1 мая 2026 года.

Пока о фильме, также известном как «Мстители: Судный день», раскрыто не так много. Одним из главных персонажей станет Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, также в картине могут появиться члены Фантастической четвёрки, а Человек-паук, по заверениям инсайдеров, сыграет важную роль.

Братья Руссо также снимут «Мстители: Секретные войны» («Мстители 6»), который выйдет 7 мая 2027 года.

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