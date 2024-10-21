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Автор «Призрака дома на холме» Майк Флэнаган снимет новую версию «Кэрри», первого романа Стивена Кинга

Автор «Призрака дома на холме» снимет новую версию «Кэрри», первого романа Стивена Кинга
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Режиссёр и сценарист Майк Флэнаган после успеха «Жизни Чака» экранизирует ещё одно произведение Стивена Кинга — мистический ужастик «Кэрри», первый опубликованный роман писателя.

По данным Deadline, автор «Призрака дома на холме» снимет сериал из восьми эпизодов для Amazon. Других подробностей о новой экранизации «Кэрри» от Флэнагана, включая примерную дату релиза и актёрский состав, пока нет.

Роман «Кэрри» стремительно набрал популярность после дебютной адаптации в 1976 году, а спустя 20 лет получил сиквел «Кэрри 2: Ярость». После этого произведение Кинга было экранизировано ещё дважды, оба раза — в XXI веке.

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