Том Холланд сыграет с Мэттом Дэймоном в новом фильме Кристофера Нолана

По данным издания The Hollywood Reporter, Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в киновселенной Marvel, сыграет в новом фильме Кристофера Нолана. Он присоединился к Мэтту Дэймону, который тоже сыграет в ленте Нолана.

Подробности сюжета держатся в секрете, но источники THR сообщили, что действие фильма развернётся не в наши дни (но неясно, в прошлом или в будущем).

Новый фильм Кристофера Нолана выпустит Universal Pictures 17 июля 2026 года. По данным Deadline, хоть каст пока целиком не объявлен, в нём можно ждать крупных звёзд. Холланд и Дэймон уже подтвердили это, теперь осталось дождаться и остальных актёров.