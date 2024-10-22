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Мультфильм «Трансформеры: Начало» вышел онлайн

Мультфильм «Трансформеры: Начало» вышел онлайн
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Мультфильм «Трансформеры: Начало» вышел онлайн. Лента доступна для просмотра подписчикам зарубежных цифровых сервисов.

«Трансформеры: Начало» стал историей происхождения франшизы на планете Кибертрон. Мультфильм рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».

Мировая премьера состоялась 20 сентября.

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