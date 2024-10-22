Team Falcons с Симплом покинула турнир TWC 2024 по CS2, не выиграв ни одной карты

Датский состав Team Falcons с Александром s1mple Костылевым вылетел с топ-турнира Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2.

После поражения от 3DMAX в дебютной серии Team Falcons отправилась в матч на вылет, где команда Симпла встретилась с Virtus.pro, которую представляет бывший тиммейт украинца Денис electroNic Шарипов. «Медведи» разгромили «соколов» со счётом 2:0, одержав победу сначала на карте Mirage (13:9), а затем — на Anubis (13:8).

В итоге Team Falcons заняла последнее место в рамках соревнования, не выиграв ни одного матча за турнир. При этом Костылев оказался лучшим игроком своего коллектива по рейтингу, даже несмотря на продолжительное нахождение в инактиве.