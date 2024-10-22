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Дотеры ALOHADANCE и RAMZES666 выступят на медиатурнире по покеру

Дотеры ALOHADANCE и RAMZES666 выступят на медиатурнире по покеру
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Анонсирован медиа-турнир по покеру под названием BetBoom Poker Season 2. Пост, посвящённый ивенту, был опубликован в социальных сетях соревнования.

В рамках турнира сразятся 24 участника, среди которых есть стримеры, комики и популярные киберспортсмены. Так, например, сообщество Dota 2 на ивенте представят известные про-игроки Илья ALOHADANCE Коробкин и Роман RAMZES666 Кушнарёв, а также комментатор Рустам Adekvat Мавлютов.

Участники BetBoom Poker Season 2

Участники BetBoom Poker Season 2

Фото: соцсети BetBoom Poker

Как сообщается в анонсе, участники сразятся за «внушительный призовой фонд», сумма которого не уточняется. Пройдёт ивент в период с 1 по 3 ноября. Чемпионом первого соревнования серии стал стример Александр VooDooSh Шальчинов.

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