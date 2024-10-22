Стартует LAN-турнир RES Regional Champions по «Доте» — участвуют PARIVISION, Alliance и OG

Сегодня, 22 октября, начинается LAN-турнир RES Regional Champions по Dota 2 с призовым фондом $ 200 тыс.

LAN-ивент в Сербии станет кульминацией RES-сезона, состоявшего из ряда региональных онлайн-соревнований для тир-2 команд, по итогам которых лучшие коллективы были приглашены на главный турнир серии.

Чемпионат пройдёт в ускоренном формате: сначала команды, разделённые на две GSL-группы, сразятся за право выйти в плей-офф, после чего два лучших состава из каждой группы поборются в single-elimination сетке с best-of-3 противостояниями, включая гранд-финал.

Участники RES Regional Champions по «Доте»

Группа A:

Alliance (Европа) — лидер европейского рейтинга;

Infinity (Перу) — лидер южноамериканского рейтинга;

Level Up (Европа) — прямое приглашение;

OG (Европа) — прямое приглашение.

Группа B:

AVULUS (Европа) — лидер европейского рейтинга;

PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Team 123 (Монголия) — лидер азиатского рейтинга;

Team Waska (Перу) — лидер южноамериканского рейтинга.

Турнир RES Regional Champions по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 22 по 25 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 200 тыс.