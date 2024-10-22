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Том Харди назвал Человека-паука, с которым Веном бы с радостью сразился

Том Харди назвал Человека-паука, с которым Веном бы с радостью сразился
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В недавнем интервью, посвящённом продвижению фильма «Веном: Последний танец», Том Харди рассказал одну любопытную деталь, которую фанаты, впрочем, вряд ли смогут увидеть в ближайшее время.

Харди спросили о том, c каким Человеком-пауком он хотел бы сразиться. Ответ был быстрый и ясный — с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда.

Том Холланд, без тени сомнения.

Также Харди отметил, что не жалеет о решение завершить играть Эдди Брока. По словам актёра, он не считает, что в этом плане что-то упустил.

Премьера ленты состоится 25 октября. Картина расскажет, как Эдди с Веномом бегут от преследования своих сородичей: Брока хотят поймать люди, а за симбиотом охотится его народ.

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