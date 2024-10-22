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Эксперт развеял миф, что наушники взрываются

Эксперт развеял миф, что наушники взрываются
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Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о безопасности наушников и их правильном выборе. Также эксперт развеял миф, что наушники взрывоопасны.

По словам Муртазина, наушники в принципе не могут взорваться, потому что взрываться там особо нечему. Эльдар отметил, что в них «нет такого количества энергии», чтобы оплавить какие-либо элементы.

Подобное устройство взорваться не может. Там батарейка очень маленькая, и в ней просто нет такого количества энергии, чтобы оплавить что-либо. Поэтому переживать, что маленькие наушники, которые мы вставляем в уши, могут взорваться, не стоит. Это практически невозможно, если только их не начинили взрывчаткой.

Но наушники всё равно могут быть опасны: если они, к примеру, произведены малоизвестной компанией. Подобные устройства могут содержать неприятные химические элементы низкой пробы, которые плохо воздействуют на организм человека. Муртазин посоветовал покупать наушники от известных брендов.

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