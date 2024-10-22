В WhatsApp появилась возможность создавать ссылки на звонки

Издание WABetaInfo сообщило, что в популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, связанная с организацией звонков. У пользователей, получивших доступ к бета-версии мессенджера 24.21.10.79, открылась возможность создавать ссылки на звонки в специальном разделе.

Для чего нужна функция? Чтобы приглашать желаемых собеседников на различные звонки. Ссылками также можно будет делиться в других чатах. Как отмечает WABetaInfo, многие пользователи WhatsApp не знают о возможности создания ссылок на звонки в приложении. Нововведение сделает эту функцию более заметной.

Фото: WABetaInfo

Функция вызова по ссылке в личных и групповых чатах доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние версии WhatsApp для iOS из приложения TestFlight. В ближайшие дни эта функция будет доступна большему числу пользователей.