Появились первые кадры боевика «С любовью» со звездой «Всё везде и сразу» Ку Хюи Куаном

Издание Entertainment Weekly поделилось несколькими свежими кадрами фильма «С любовью». Главную роль в ленте исполнил звезда фильма «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куан.

На кадрах можно увидеть персонажа Хюи Куана, который, кажется, ввязывается в различные переделки, а также других героев. Сюжет картины расскажет о том, как жизнь агента по недвижимости Марвина Гейбла резко меняется, когда вскрываются детали его криминального прошлого. Мужчина получает конверт от Роуз, его бывшей напарницы, которую он когда-то бросил на задании.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Режиссёром ленты стал дебютант Джонатан Эйсебио. Продюсерами будущей ленты выступят Дэвид Литч («Быстрее пули», «Взрывная блондинка», «Каскадёры») и Келли Маккормик.

Премьера ленты состоится 7 февраля 2025 года.