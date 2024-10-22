Новый смартфон Honor Magic V3 будут продавать в России за 190 тыс. рублей

Пресс-служба компании МТС поделилась с «Газетой.Ru» ценами нового складного смартфона Honor Magic V3. Отмечается, что он будет продаваться в России за 190 тыс. рублей.

Продавать смартфон дешевле вряд ли будут, поскольку он представлен в одной модификации — с 512 ГБ памяти (меньше нет) и 12 ГБ оперативной памяти.

Смартфон оснащён тройной камерой Honor Falcon с основным сенсором на 50 МП со светосильной оптикой, а также гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизацией. Предзаказы на смартфон можно оформлять с 22 по 28 октября. После этого смартфон Honor Magic V3 появится в рознице по той же цене.