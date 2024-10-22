Сарик Андреасян снимет сериал «Красота» про модельный бизнес во время развала СССР

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», Сарик Андреасян снимет сериал про изнанку модельного бизнеса в период развала СССР. Шоу выйдет под названием «Красота».

В центре сюжета окажется руководитель дома культуры Вера Игнатьева, которая решает провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Затея выглядит прозападной, и чиновники старой формации вставляют ей палки в колёса, создавая массу проблем.

Режиссёром сериала по сценарию Алексея Гравицкого выступит Сарик Андреасян. Всего будет восемь эпизодов. Актёрский состав проекта пока неизвестен.

Выход сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.