Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сарик Андреасян снимет сериал «Красота» про модельный бизнес во время развала СССР

Сарик Андреасян снимет сериал «Красота» про модельный бизнес во время развала СССР
Комментарии

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», Сарик Андреасян снимет сериал про изнанку модельного бизнеса в период развала СССР. Шоу выйдет под названием «Красота».

В центре сюжета окажется руководитель дома культуры Вера Игнатьева, которая решает провести первый в Советском Союзе конкурс красоты. Затея выглядит прозападной, и чиновники старой формации вставляют ей палки в колёса, создавая массу проблем.

Режиссёром сериала по сценарию Алексея Гравицкого выступит Сарик Андреасян. Всего будет восемь эпизодов. Актёрский состав проекта пока неизвестен.

Выход сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION.

Материалы по теме
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android