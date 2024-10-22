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Спонсоры «Джона Уика» требовали, чтобы Киану Ривз снимался в фильме без бороды

Спонсоры «Джона Уика» требовали, чтобы Киану Ривз снимался в фильме без бороды
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Во время недавнего интервью Чад Стахелски и Дэвид Литч вспомнили интересные подробности работы над первым «Джоном Уиком». Стахелски снял ленту, а Литч выступил её продюсером.

По словам Чада, у спонсоров фильма, или, как он их ещё называет, «людей с деньгами», были собственные условия. Они хотели, чтобы Киану Ривз снимался в картине без бороды, как в «Матрице», «Скорости» и других популярных картинах с участием актёра. Стахелски и Литч были против, из-за чего у них даже возникали конфликты со спонсорами боевика.

Но те, кто распоряжался деньгами, хотели видеть Киану, мать его, Ривза. Киану из «Скорости», из «Матрицы». И я не знаю, существует ли это до сих пор, но в то время власть имущие сказали нам, что нельзя закрывать лицо ведущего актёра бородой.

Более того, даже сам Киану был против того, чтобы сбривать бороду. Актёр и Стахелски хотели, чтобы борода стала визитной карточкой Уика и подчёркивала его стиль. Несмотря на споры, образ Джона Уика всё же закрепился с растительностью на лице, и это было верным решением, отметил Чад.

Также постановщик вспомнил, что боссы, дающие деньги на ленту, говорили, что щенок, которого потерял Джон Уик, должен обязательно выжить, иначе люди этого не переживут. И даже тут Ривз со Стахелски решили пойти против их желания. В итоге смерть любимой собаки наёмника (которую ему подарила жена) стала одной из ключевых мотиваций для Уика.

В течение следующих нескольких недель нам предлагали снять альтернативную концовку, в которой щенок на самом деле не умер. Но Киану вступился за нас и отказался от идеи.

«Джон Уик 4» вышел в 2023 году. Пятая часть тоже будет, но пока Стахелски над ней не работает.

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