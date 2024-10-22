Том Харди готов вернуться в фильмы Marvel, но не в роли Эдди Брока

Уже давно известно, что фильм «Веном: Последний танец» станет заключительным, в котором Том Харди появится в образе Эдди Брока. Сам персонаж, конечно, сможет существовать, но играть его будет уже другой актёр. Кстати, о подобном даже ходило много слухов.

Однако совсем прощаться с Marvel Харди не планирует. Актёр заявил в интервью Comicbook, что готов вновь сыграть персонажа из комиксов, если Marvel придёт к нему с интересным предложением. Харди не уточнил, идёт ли речь про киновселенную Marvel, которой рулит Disney, или про вселенную Marvel под руководством Sony Pictures.

Сам Харди, кстати, не назвал персонажа, которого он хотел бы сыграть в новом проекте Marvel.

Видео доступно на YouTube-канале Comicbook.com. Права на видео принадлежат Comicbook.

Мировая премьера ленты «Веном: Последний танец» состоится 23 октября.