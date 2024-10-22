Ремейк Silent Hill 2 вылетел из свежего чарта Steam, Dragon Ball: Sparking! Zero лидирует

Сервис Steam DB поделился данными о свежем чарте Steam за период с 15 по 22 октября. В лидерах чарта так и остаётся Dragon Ball: Sparking! Zero, а вот ремейк Silent Hill 2, который неделей ранее был на третьей строчки, вылетел из чарта вообще.

Вторую позицию занял Steam Deck, третью — хайповая игра Liar's Bar, в которой игроки должны распознавать блеф друг друга. Также в чарт попали EA Sports FC 25, DayZ, Call of Duty: Black Ops 6, до релиза которой остались считанные дни, а также New World и другие тайтлы.

Чарт Steam с 15 по 22 октября