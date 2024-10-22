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«Он почти не ест»: друзья Джастина Бибера — о его состоянии из-за скандала с Пи Дидди

«Он почти не ест»: друзья Джастина Бибера — о его состоянии из-за скандала с Пи Дидди
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Издание RadarOnline, ссылаясь на инсайдеров, сообщило, что Джастин Бибер впал в панику, сильно похудел и почти стал затворником. Всё это — из-за скандала вокруг рэпера Пи Дидди.

По данным источников, Бибер боится, что подробности его прошлых связей с обвиняемым в сексуальных преступлениях рэпером могут вскоре стать достоянием общественности. Один из приятелей певца сказал, что «парень почти не ест и страдает».

Он, очевидно, очень переживает из-за ситуации с Дидди, потому что она выставляет его в очень неприглядном и неприятном свете. Парень почти не ест, достаточно взглянуть на него, чтобы это понять. Ему очень плохо.

Также отмечается, что единственной поддержкой и опорой для Бибера стала его супруга, Хейли Болдуин Бибер.

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