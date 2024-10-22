Стартовали съёмки российско-индийского фильма «Жемчуг»

Компания Pan-Altantic Studio объявила о старте производства семейной драмы «Жемчуг». Съёмки российско-индийского фильма продлятся несколько месяцев, премьера ленты состоится осенью 2025 года в кинотеатрах обеих стран.

Крупная металлургическая компания, в которой работает Роман, опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует ему, в целях карьерного роста, взять на попечение ребёнка оттуда. Супруги выбирают 11-летнюю Марту с непростым характером. Однако с переездом девочки в Москву отношения между супругами ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде всё исправить пара решает организовать путешествие в Индию — страну, в которой мечтала побывать Марта.

Главные роли в фильме сыграют Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»), Светлана Ходченкова («На острие») и Дарья Полунеева («Хозяин»). Режиссёром выступит Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).