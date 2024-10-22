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Сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова превысили 500 млн рублей

Сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова превысили 500 млн рублей
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22 октября сборы фильма «Руки Вверх!» про группу Сергея Жукова в России превысили 500 млн рублей. Для достижения данной цифры картине понадобилась чуть меньше двух недель — премьера картины состоялась 10-го числа.

Фото: ЕАИС

Ранее аналитики прогнозировали картине сборы в районе 1 млрд рублей. Лента действительно может преодолеть эту отметку, если сохранит темп в ближайшие недели.

Фильм «Руки Вверх!» рассказывает, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В картине снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков и другие актёры. Режиссёром выступил Аскар Узабаев.

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