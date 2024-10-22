Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в России в феврале

Фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга выйдет в России в феврале
Комментарии

Как сообщает «Кинопоиск», фильм ужасов «Обезьяна» по одноимённому рассказу Стивена Кинга официально выйдет в России. Премьера ленты в стране состоится 20 февраля 2025 года — одновременно со всем миром.

Фильм расскажет о братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».

Российский постер «Обезьяны»

Фото: Neon

Материалы по теме
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android