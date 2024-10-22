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Роберт Дауни-младший спас дебютные сцены Тома Холланда в киновселенной Marvel

Роберт Дауни-младший спас дебютные сцены Тома Холланда в киновселенной Marvel
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Британский актёр Том Холланд рассказал о своём первом появлении в киновселенной Marvel в роли Человека-паука. До этого артист проходил большое прослушивание на восемь страниц из сценария, которое в итоге должно было попасть в фильм «Первый мститель: Противостояние».

Однако на съёмках самой ленты выяснилось, что режиссёры братья Руссо сократили участие персонажа в несколько раз. Это заметил Роберт Дауни-младший и убедил создателей фильма всё же снять ранее запланированные сцены с Холландом, ведь если они не подойдут темпу фильма, то их можно будет вырезать на монтаже. В результате все реплики молодого британца вошли в фильм.

Мои сцены значительно сократили по сравнению с тем, что я отыграл на прослушивании. Мы только начали снимать урезанную версию, и Дауни-младший спросил: «Куда делись реплики парня?» Братья Руссо ответили, что у них и так большой сценарий, у них нет места на мои сцены. Но Дауни был тем, кто сказал: «Нет, нет, нет, давайте потратим на это время. Давайте снимем всю секцию из прослушивания. Вы всегда сможете вырезать что-то на монтаже, но вам точно захочется использовать все его реплики». И они правда включили в фильм все сцены со мной. Так что я в долгу перед ним.

В ближайшее время Том Холланд будет крайне занятым актёром. Британец снимется в «Человеке-пауке 4» и станет одной из ведущих звёзд в новом фильме Кристофера Нолана.

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