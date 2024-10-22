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Фильм «Ученик» про Дональда Трампа не выйдет в России 31 октября

Фильм «Ученик» про Дональда Трампа не выйдет в России 31 октября
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31 октября в кинотеатрах России должен был выйти фильм «Ученик: Восхождение Трампа». Однако за полторы недели до премьеры лента выбыла из графика российских релизов. В пресс-службе картины заявили, что новая дата релиза станет известна позднее. Причины переноса озвучены не были.

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.

Главные роли в картине исполнили Себастиан Стэн (фильмы Marvel), Джереми Стронг («Наследники») и Мария Бакалова («Стражи Галактики 3»). Режиссёром выступил Али Аббаси (The Last of Us). Интересно, что ранее фильм запретили к показу в ОАЭ и Кувейте.

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