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Аниме Монолог фармацевта, второй сезон — дата выхода, тизер, когда выйдет

Вышел тизер второго сезона аниме «Монолог фармацевта» — старт 10 января
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Компания Toho Animation представила дебютный тизер второго сезона аниме «Монолог фармацевта». Продолжение одного из самых популярных японских мультсериалов последних лет стартует уже 10 января 2025 года.

Видео доступно во VK-группе AniLikoria Россия. Права на видео принадлежат Toho.

«Монолог фармацевта» рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря своим знаниям и твёрдому характеру её назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит Мао Мао разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца.

Шоу стартовало в 2023 году и получило очень высокие оценки от зрителей. На портале MyAnimeList сериал занимает 25-ю строчку в списке самых высокооценённых тайтлов.

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