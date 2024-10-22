Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Харди готов вернуться к роли Венома после выхода «Последнего танца»

Том Харди готов вернуться к роли Венома после выхода «Последнего танца»
Аудио-версия:
Комментарии

Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Веном: Последний танец» — третьей части знаменитой серии кинокомиксов от Sony Pictures. Лента должна стать большим завершением франшизы, о чём не раз говорили продюсеры компании и главная звезда серии Том Харди.

Однако в интервью IGN британский актёр внезапно заявил, что не готов прощаться с Веномом навсегда. Если Харди предложат вновь сыграть Эдди Брока, то он согласится без раздумий.

Мне понравился каждый момент с Эдди и Веномом, и я люблю этих героев. Знаете, я бы сыграл их в любое время, потому что внутри меня для них есть особое место. Я испытываю чувство долга, ответственности и заботы по отношению к этим двоим, которое никогда не закончится. Я всегда буду с ними.

Мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» состоится уже 25 октября в кинотеатрах по всей планете. Лента также доберётся до России — неофициальными способами.

Материалы по теме
«Лучший фильм в серии»: первые зрители хвалят ленту «Веном: Последний танец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android