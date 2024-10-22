Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди — премьера 20 декабря

Вышел первый тизер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди — премьера 20 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания A24 представила первый тизер фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди. В нём показали первые кадры из будущей ленты. Премьера фильма состоится 20 декабря в мировых кинотеатрах, лента также наверняка доберётся и до России.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями.

На прошедшем Венецианском кинофестивале драма с Эдрианом Броуди завоевала «Серебряного льва» за режиссуру картины. Многие критики сравнивают фильм с «Пианистом», получившим в итоге всемирное признание.

Материалы по теме
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Чёрная комедия со звездой «Фоллаута» покорила мир. Обзор сериала «Дорогуша»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android