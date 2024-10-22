Вышел первый тизер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди — премьера 20 декабря

Кинокомпания A24 представила первый тизер фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди. В нём показали первые кадры из будущей ленты. Премьера фильма состоится 20 декабря в мировых кинотеатрах, лента также наверняка доберётся и до России.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями.

На прошедшем Венецианском кинофестивале драма с Эдрианом Броуди завоевала «Серебряного льва» за режиссуру картины. Многие критики сравнивают фильм с «Пианистом», получившим в итоге всемирное признание.