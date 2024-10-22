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Сериал Заговор сестёр Гарви, 2-й сезон: дата выхода, трейлер, когда выйдет

Вышел трейлер второго сезона детектива «Заговор сестёр Гарви» от Apple
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Компания Apple представила трейлер продолжения сериала «Заговор сестёр Гарви». Второй сезон детективного шоу начнётся уже 13 ноября, спустя два года после выхода первого.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

«Заговор сестёр Гарви» — комедийный триллер, рассказывающий о сестрах семейства Гарви. Сюжет шоу посвящён расследованию вокруг убийства их зятя, ведь подозрения падают сразу на всех родственниц. Будучи заботливыми родственницами, женщины встают на защиту друг друга от правосудия.

К главным ролям в сериале вернулись Шэрон Хорган, Энн-Мари Дафф, Ева Бертистл, Сара Грин и Ив Хьюсон. Будет ли второй сезон финалом шоу, неизвестно.

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