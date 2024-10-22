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Создательнице «Пингвина» льстят сравнения сериала с «Кланом Сопрано»

Создательнице «Пингвина» льстят сравнения сериала с «Кланом Сопрано»
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Создательница сериала «Пингвин» Лорен ЛеФранк прокомментировала сравнение шоу с культовым «Кланом Сопрано». Как призналась девушка, команда сценаристов напрямую не вдохновлялась проектом о Тони Сопрано, однако подобные сравнение льстят ей и её команде.

Об этом ЛеФранк рассказала в интервью изданию GamesRadar.

Знаете, как ни странно, «Клан Сопрано» не оказал большого влияния на «Пингвина», но я понимаю это сравнение. Очень приятно, когда твою работу сравнивают с одним из величайших шоу на ТВ. Но мне кажется, что сериалы всё же разные, ведь наше шоу разворачивается в стилистике Готэма.

Первый сезон сериала «Пингвин» стартовал 19 сентября и сразу же получил высокие оценки от зрителей. Сейчас у проекта вышло пять серий из запланированных восьми — финал состоится 11 ноября.

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