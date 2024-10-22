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Россия попала в группу с Беларусью и Индией на ОКСИ-2024

Россия попала в группу с Беларусью и Индией на ОКСИ-2024
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Организаторы Открытых киберспортивных студенческих игр – 2024 (ОКСИ-2024) по Dota 2 в Сочи объявили результаты жеребьёвки группового этапа.

На первом этапе участники будут разделены на две группы по восемь команд. В плей-офф пройдут по четыре лучших коллектива (1-2-е места в верхнюю сетку, 3-4-е места — в нижнюю). Первые матчи турнира состоятся уже завтра, 23 октября.

  • Группа А: ЮАР, Казахстан, Алжир, Кыргызстан, Куба, Непал, Иран, Аргентина.
  • Группа B: Монголия, Сербия, Колумбия, Россия, Бангладеш, Беларусь, Индия, Вьетнам.

Открытые киберспортивные студенческие игры по Dota 2 проходят в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Призовой фонд соревнований составляет 5 млн рублей.

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