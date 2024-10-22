Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кинотеатры России откажутся от пиратских фильмов Голливуда в ноябре

Кинотеатры России откажутся от пиратских фильмов Голливуда в ноябре
Комментарии

Российские кинотеатры вновь откажутся от показов голливудских фильмов с помощью механики «предсеансового обслуживания». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на одну из кинотеатральных сетей.

Так, договорённость о приостановке пиратских сеансов была достигнута между площадками и дистрибьютором «Централ Партнершип». Она вступит в силу 4 ноября и продлится до 11-го числа включительно.

Ранее российские кинотеатры уже договаривались о приостановке пиратских показов весной 2023 года. Тогда отечественные киносети демонстрировали исключительно официальные картины, получившие прокатное удостоверение в стране.

Материалы по теме
Кинотеатры России отказались от пиратских показов фильмов Голливуда в майские праздники
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android