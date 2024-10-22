Стартовали съёмки романтической комедии «Пара на пару» с Ириной Горбачёвой

Компания «Инфинити Контент» объявила о старте производства комедии «Пара на пару». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего фильм выйдет в кинотеатрах России.

Сюжет будущей ленты расскажет историю Кости и Оли – преподавателей в вузе. На отдыхе в санатории Оля нашла себе более респектабельную пару – Сергея. Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести роман с его дочерью Соней, чтобы получить доступ к Сергею. Соня же не считает Костю сильно привлекательным, однако возможность позлить отца на ужине с её потенциальной мачехой кажется ей заманчивой, ведь недавно тот выгнал её парня Макса за «несерьёзность».

Главные роли в фильме сыграют Дмитрий Чеботарёв («Поехавшая»), Ирина Горбачёва («Дыхание»), Александр Робак («Географ глобус пропил») и Евгений Егоров («Мира»). Режиссёром выступит Владимир Котт («Культурная комедия»).