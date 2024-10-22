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murasame- из сборной Беларуси оценил соперников и свои шансы на ОКСИ-2024 по Dota 2

Игрок команды Беларуси по Dota 2 Алексей murasame- Петрашкевич поделился своими ожиданиями перед стартом Открытых киберспортивных студенческих игр (ОКСИ-2024) по Dota 2.

Алексей отметил, что они хорошо знакомы с большинством соперников по турниру в Сочи.

Достаточно сильно знаем сербов, знаем иранцев, сейчас вот определяется участник от России. С кем-то просто успели пообщаться —поговорили с ребятами из Алжира, поиграли. Слабых соперников тут в любом случае нет, никого нельзя недооценивать.

murasame- также ответил на вопрос, какой результат его команда оценит как хороший.

Для нас нет такого понятия, как «хороший результат». То есть мы едем на турнир только ради победы, иначе нет смысла на него ехать. А так, есть незакрытый гештальт, хотелось бы сыграть против команды Сербии.

Также Алексей оценил результаты жеребьёвки.

Мы готовились попасть в группу, где мы увидим самые сильные команды по уровню игры. Из того, что мы видели, это Казахстан, Иран, Сербия и Россия. Нам попались две из них, Сербия и Россия. Будем рассчитывать на топ-2, чтобы попасть в верхнюю сетку. Посмотрим, что будет — в группе может произойти всё что угодно. Но мы будем каждую игру играть на максимум.

В эти минуты продолжается финал российских отборочных — murasame- отметил, что ему будет интересно сыграть и с теми, и с другими.

Сейчас в финале российских отборочных играют DerzhaW1N и CyberSET, команда СевГУ. Я бы лично хотел сыграть со вторыми — я относительно такой фанат asdekor_r, подписан на него, слежу за новостями. А с DerzhaW1N — там Otaker, perdan — мы уже играли как-то. В целом с ними тоже будет прикольно встретиться.

Групповой этап ОКСИ-2024 стартует завтра, 23 октября. Россия и Беларусь сыграют в группе B с Сербией, Монголией, Колумбией, Бангладешем, Индией и Вьетнамом.