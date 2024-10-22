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«Он был невероятным Суперменом»: Эми Адамс — о Генри Кавилле

Американская актриса Эми Адамс поделилась своим мнением о будущем «Супермене». Лента положит начало новой киновселенной DC, которой теперь руководит режиссёр «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.

Адамс, известная по роли Лоис Лейн в фильмах Зака Снайдера, считает, что Рэйчел Броснахэн отлично справится со своим воплощением возлюбленной Супермена. Актриса также поделилась своим мнением о Генри Кавилле в роли известнейшего супергероя, назвав его блестящим выбором Зака Снайдера на эту роль.

Генри был невероятным Суперменом. Я желаю каждому новому Человеку из стали удачи, но думаю, что он был великолепен. Я просто хотела это сказать. Это герой в его духе.

Фильм «Супермен» Джеймса Ганна выйдет 11 июля 2025 года. Главные роли в проекте исполнят Дэвид Коренсвет («Политик») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Злодея воплотит Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).