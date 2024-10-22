Marvel снова отложила выход фильма «Блэйд» с Махершалой Али

Компания Marvel в очередной раз отложила фильм «Блэйд» с Махершалой Али. Лента должна была выйти в прокат 7 ноября 2025 года, однако её убрали из расписания. На место кинокомикса встал новый «Хищник» с Эль Фаннинг в главной роли.

Таким образом, Marvel снова отложила выход картины, которую анонсировали ещё в 2019 году. За пять лет сценарий ленты неоднократно переписывали разные авторы, режиссёрское кресло покинули несколько режиссёров, а главная звезда Махершала Али неоднократно хотел уйти из проекта.

Сейчас у «Блэйда» нет даже примерной даты выхода. Актуальный сценарий картины пишет Майкл Грин («Логан»), а режиссёрское кресло всё ещё пустует.