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Опубликованы новые кадры из фильма «Гладиатор 2» — премьера через месяц

Опубликованы новые кадры из фильма «Гладиатор 2» — премьера через месяц
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Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры из фильма «Гладиатор 2» — продолжение эпической саги Ридли Скотта. На них изображены главные герои будущей картины: Луций, генерал Марк Акациус, Макрин и другие персонажи.

Фото: Entertainment Weekly/Paramount

Фото: Entertainment Weekly/Paramount

Фото: Entertainment Weekly/Paramount

Фото: Entertainment Weekly/Paramount

Фото: Entertainment Weekly/Paramount

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнят Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Премьера «Гладиатора 2» в мировых кинотеатрах состоится 15 ноября, а до США доберётся 22-го числа.

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