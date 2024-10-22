CyberSET с Асдекором представит Россию на ОКСИ-2024 по «Доте»

Команда CyberSET из СевГУ выиграла национальный отбор в рамках Открытых киберспортивных студенческих игр по Dota 2 и представит Россию в основной части турнира.

В финале состав с asdekor_r и Covisnine одержал волевую победу над DerzhW1N (ТГУ). Матч завершился со счётом 2:1 — после неудачи в финале первой карты CyberSET выиграли две подряд.

Состав CyberSET | СевГУ: Mirele‘, Humanity, Covisnine, lupsi, asdekor_r.

Завтра, 23 октября, CyberSET проведёт первые матчи в международной части ОКСИ-2024. Команда попала в группу B. Финальная часть крупного студенческого чемпионата пройдёт в ледовом дворце «Большой» в Сочи, 16 сборных разыграют 5 млн рублей.