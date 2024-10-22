Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» ушёл из жизни — сервис продолжит работу

Разработчики популярной онлайн-библиотеки «Флибуста» опубликовали прощальное обращение создателя сервиса под ником Stiver. Как оказалось, 20 октября его не стало — он ушёл из жизни по собственному желанию, находясь в Германии.

Ранее Stiver рассказал, что у него обнаружили глиобластому, это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга. Создатель сервиса отмечал, что работа «Флибусты» продолжится лишь несколько недель, однако затем обновил пост и заявил, что серверы оплачены на продолжительное время вперёд.

«Флибуста» — бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека, которая запустилась в октябре 2009 года. Сервис был заблокирован на территории РФ в 2015-м после решения по иску, поданному издательством «Эксмо».