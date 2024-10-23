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Автором сериала God of War выступит создатель «Ради всего человечества»

Автором сериала God of War выступит создатель «Ради всего человечества»
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Компания Sony Pictures нашла нового исполнительного продюсера сериала God of War. Им выступит Рональд Д. Мур, он будет отвечать за все стадии будущего проекта: от подбора актёров и сценария до выбора режиссёров и количества эпизодов.

Рональд Д. Мур больше всего известен по работе над фантастическими проектами. Именно он ответственен за культовый перезапуск сериала «Звёздный крейсер «Галактика», выходивший с 2004 по 2009 годы. После этого продюсер работал над космическим шоу «Ради всего человечества» для Apple, которое скоро получит пятый сезон.

Будущий сериал по God of War адаптирует сюжет одноимённой игры 2018 года. Проект расскажет историю бывшего спартанца, который живёт в скандинавском королевстве Мидгард вместе со своим сыном Атреем и лицом к лицу встречается с местными богами.

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