Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились постеры с персонажами фильма «Приключения Паддингтона 3»

Появились постеры с персонажами фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии

Создатели фильма «Приключения Паддингтона 3» представили несколько персональных постеров ленты. На них расположились главные герои фильма: от самого мишки Паддингтона до его тёти Люси и других персонажей, которых в том числе сыграли реальные актёры.

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

По сюжету третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.

Материалы по теме
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android