Появились постеры с персонажами фильма «Приключения Паддингтона 3»

Создатели фильма «Приключения Паддингтона 3» представили несколько персональных постеров ленты. На них расположились главные герои фильма: от самого мишки Паддингтона до его тёти Люси и других персонажей, которых в том числе сыграли реальные актёры.

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

Фото: STUDIOCANAL

По сюжету третьей части Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Герой и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

Премьера третьей части состоится и в России — ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 28 ноября.