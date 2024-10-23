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Съёмки фильма «Тайлер Рейк 3» стартуют в 2025 году

Съёмки фильма «Тайлер Рейк 3» стартуют в 2025 году
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Братья Руссо, которые выступают продюсерами франшизы «Тайлер Рейк: Операция по спасению», рассказали, что съёмки триквела состоятся в 2025 году. Более конкретных дат Руссо не назвали.

По словам Джо Руссо, в данный момент идёт работа над сценарием, а производство твёрдо планируют начать в следующем году.

Сейчас мы как раз работаем над этой историей. Усердно трудимся. Мы надеемся приступить к съёмкам в следующем году.

Фильмы серии «Операция по спасению» рассказывают про нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают абсолютно невыполнимые на первый взгляд задания. Так, в первой части он спасает сына наркобарона из бангладешских трущоб и едва не погибает. В сиквеле он вытаскивает семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы.

Две первые части снял Сэм Харгрейв — он же займётся и третьей частью. В главной роли — Крис Хемсворт.

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