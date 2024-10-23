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Новая часть «Хищника» с Эль Фаннинг выйдет 7 ноября 2025 года

Новая часть «Хищника» с Эль Фаннинг выйдет 7 ноября 2025 года
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Создатели новой части «Хищника» с подзаголовком «Пустоши» назвали дату релиза ленты. Премьера картины состоится 7 ноября 2025 года.

Известно, что «Пустоши» не продолжат «Добычу», а расскажут совершенно новую историю. Сюжет так или иначе будет связан с межгалактическим инопланетным охотником. Подробности сюжета держатся в секрете, но, по слухам, действие развернётся в будущем и расскажет о двух сёстрах.

Напомним, режиссёром ленты выступил Дэн Трахтенберг. Ранее он снял ленту «Добыча», которая стала приквелом к картинам про хищника. Главную роль в новой ленте сыграет звезда «Неонового демона» Эль Фаннинг.

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