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Вышел трейлер боевика «С любовью» со звездой «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куаном

Вышел трейлер боевика «С любовью» со звездой «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куаном
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Кинокомпания Universal Pictures выложила первый трейлер боевика «С любовью» со звездой «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куаном.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет картины расскажет о том, как жизнь агента по недвижимости Марвина Гейбла резко меняется, когда вскрываются детали его криминального прошлого. Мужчина получает конверт от Роуз, его бывшей напарницы, которую он когда-то бросил на задании.

Режиссёром ленты стал дебютант Джонатан Эйсебио. Продюсерами будущей ленты выступят Дэвид Литч («Быстрее пули», «Взрывная блондинка», «Каскадёры») и Келли Маккормик.

Премьера ленты состоится 7 февраля 2025 года.

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