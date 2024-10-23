В Dota 2 провели 8 миллиардов игр

В Dota 2 состоялся матч под номером 8 миллиардов. Информация о юбилейной игре взята со статистического портала Stratz.

За 14 лет игроки провели уже более 8 миллиардов матчей в MOBA-игре от Valve. Отметка была преодолена 23 октября в 6:18 по московскому времени.

Матч состоялся на перуанском сервере в рейтинговом режиме со средним рангом «Властелин 2». Победу одержала команда, представлявшая силы Света, за которую выступалb две группы игроков с рангами «Божество» и «Герой», в то время как за силы Тьмы также играли две группы с рангами «Властелин» и «Легенда».

Карта длилась практически 43 минуты. Несмотря на то, что 23-й минуте Тьма вела более 9 тыс. по золоту, Свету удалось вернуться в игру и завершить матч в свою пользу. Ознакомиться с подробностями юбилейного противостояния можно по ссылке.