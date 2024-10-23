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В Deadlock от Valve открылись ранги — первые игроки уже прошли калибровку

В Deadlock от Valve открылись ранги — первые игроки уже прошли калибровку
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Завершилась первая калибровочная неделя в рейтинговом режиме игры Deadlock от Valve. В сети появились изображения рангов.

22 октября в 23:00 подошла к концу первая калибровочная неделя, по итогом которой пользователи, сыгравшие семь игр, получили свои первые ранги в Deadlock. Всего в игре есть одиннадцать рангов с шестью подрангами, которые обозначаются цифрой под главной эмблемой. Изображения рангов представлены ниже.

Изображения рангов Deadlock

Изображения рангов Deadlock

Фото: Valve

Некоторые игроки продемонстрировали свои достижения. Так, например, такие российские киберспортсмены, как xaniya, Sunset, Wulfee и Hardecki, получили максимальный ранг «Eternus». Стример Team Spirit и бывший про-игрок в «Доту» Илья Illidan Пивцаев заработал «Ascendant» — второй по престижу ранг. Аналитику «спиритов» Денису Sikle Лерману выдали «Oracle».

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