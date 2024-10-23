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Анонсирован состав 1win Team по Counter-Strike 2

Анонсирован состав 1win Team по Counter-Strike 2
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Российская 1win Team объявила обновлённый состав команды по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

К Абаю HObbit Хасенову и Владиславу lattykk Выдрину присоединились россияне Александр oz1k Севастьянов и Кирилл cronuss Савин, а также эстонец Расим Jyo Валиев, который будет исполнять в коллективе роль капитана. Позиция тренера на текущий момент остаётся вакантной.

Состав 1win Team по CS2:

  • Абай HObbit Хасенов;
  • Владислав lattykk Выдрин;
  • Александр oz1k Севастьянов;
  • Кирилл cronuss Савин;
  • Расим Jyo Валиев (капитан).

Ближайшим турниром для нового ростера 1w Team по CS2 станет WPL Season 2, который проходит в период с 21 октября по 3 ноября.

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